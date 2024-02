Altro che Mercedes, per Alonso la stagione 2024 potrebbe essere l'ultima in F1

Oscar Piastri, il pilota titolare della McLaren F1, potrebbe aver preso un granchio: poche ore fa ha preventivato un possibile arrivo di Fernando Alonso in Mercedes nel 2025 al posto di Lewis Hamilton, il pilota spagnolo ha però fatto intendere che questa in partenza potrebbe essere la sua ultima stagione in F1.

Alonso ha sottinteso che non ha ancora deciso se continuare a correre in Formula 1 dopo la stagione che sta per iniziare in Bahrain. Per il pilota spagnolo quella attuale è la sua 21esima stagione nella massima serie, capiremmo insomma se decidesse di abbandonare il circus per riposarsi un po’, o comunque spostarsi in altre categorie. Nel 2023 Alonso ha dimostrato di essere ancora un pilota eccezionale, salendo su ben 6 podi nelle prime 8 gare, poi però il dominio Red Bull, la crescita delle McLaren e gli acciacchi della sua Aston Martin non gli hanno permesso di svettare ulteriormente, sarà molto interessante però vedere cosa ci riserverà la stagione 2024.

Poiché Max Verstappen, che ha messo alla prova il drone più veloce del mondo in pista, è sempre più irrefrenabile e anche quest’anno potrebbe chiudere qualsiasi occasione di vittoria agli avversari, la scelta di correre altrove al di fuori della F1 da parte di Alonso sarebbe comprensibile. Bisogna però dire che il sedile di Lewis Hamilton in Mercedes è ancora vuoto per il 2025; magari la scuderia ha già le idee chiare su quale sarà il successore del pilota britannico, che come sappiamo passerà in Ferrari, per noi però i giochi sono ancora tutti aperti, dunque con un colpo di teatro potrebbe essere anche possibile vedere Alonso sbarcare in Germania.

Mentre aspettiamo notizie concrete, godiamoci la stagione che sta per iniziare, al link che segue trovate tutti gli appuntamenti F1 e MotoGP di Sky Sport e NOW.