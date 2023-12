Mercedes 190E 2.5-16 Evo II, ecco il restomod da 714mila euro della storica berlina

Tempo fa vi avevamo parlato della Mercedes 190E 2.5 Evo II Restmood, un progetto che, fino ad oggi, era rimasto nelle carte dei designer e degli ingegneri. Oggi possiamo mostrarvi i progressi svolti dal team e dare un piccolo sguardo a questo incredibile veicolo.

Il progetto Restomod basato sulla Mercedes 190E 2.5-16 Evo II sta prendendo forma. Questo particolare veicolo non sarò gestito in alcun modo né da Mercedes e né AMG, ma dall'officina HWA specializzata in elaborazioni simili.

Il progetto prevede la realizzazione di circa 100 unità, che verranno consegnate a partire dal 2025. Il design della Mercedes originale rimarrà pressoché inalterato, tranne per qualche modifica aerodinamica e l'aggiunta del carbonio. La linea assumerà toni più moderni e sarà priva dei loghi Mercedes. Ciò di cui abbiamo un'idea invece è il prezzo, che arriverà a ben 714.000 euro esclusi i vari costi fiscali, una cifra davvero fuori di testa e capace di far impallidire anche i facoltosi interessati.

Sebbene l'affidabilità di Mercedes sia oramai un fatto inoppugnabile, non è niente in confronto a questa W123 adibita a taxi, che ha raggiunto il record assoluto di ben 7 milioni di chilometri percorsi.

Infine, in occasione del CES 2024 di Las Vegas, Mercedes presenterà il suo nuovo sistema di infotainment, con un rinnovamento sia nel design che nelle funzioni con al suo interno la nuova generazione di assistente vocale.