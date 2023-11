Mercedes 190E 2.5-16 Evo II pronta al ritorno: arrivar il restomod di HWA

HWA ha annunciato l'avvio dello sviluppo di una versione restomod della Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II, un'iconica vettura ad alte prestazioni. Denominato HWA EVO, il veicolo sarà basato sul modello W201 190E e sarà una reinterpretazione moderna della storica berlina sportiva progettata da Bruno Sacco.

L'HWA EVO presenterà un design accattivante, con passaruota bulbosi, minigonne laterali, paraurti anteriore con splitter integrato e prese d'aria. Visivamente, l'auto si ispirerà alle auto da corsa in livrea Sonax nera e argento che hanno dominato la scena DTM nei primi anni '90. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con CURATED, un'azienda specializzata in auto classiche europee.

Per quanto attiene alla motorizzazione non sono stati condivisi dettagli specifici, ma si spera che includa motori V8 AMG twin-turbo o il V8 aspirato M156 da 6,2 litri. Il prezzo di partenza sarà di ben714.000 euro, rendendo l'HWA EVO un'opzione esclusiva, con produzione limitata a 100 unità. Le prime consegne sono previste entro la fine del 2025 (ecco invece una Mercedes da record: 7 milioni di chilometri percorsi).

L'iniziativa rappresenta una celebrazione del telaio W201 e del 25° anniversario di HWA, fondata da Hans Werner Aufrecht, uno dei fondatori di AMG. La società gareggia in diverse discipline, come la Formula E, Formula 2 e Formula 3. Il progetto HWA EVO mira a combinare design classico con tecnologia moderna, mantenendo viva la tradizione delle prestazioni sportive.

