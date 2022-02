Il mercato dell'usato è fuori controllo: le 10 auto usate che costano più del nuovo

Il mercato automotive sta vivendo uno dei momenti più folli della sua storia. Il nuovo è difficile da reperire a causa dell'attuale crisi dei chip, di conseguenza i prezzi dell'usato sono schizzati verso l'alto e quelli che seguono sono 10 modelli di seconda mano che negli USA costano più del "brand new".

A vincere questa particolare Top 10 è a mani basse il Mercedes-Benz Classe G, con l'usato che attualmente costa il 35,6% in più del nuovo: ben 62.705 dollari extra. Al secondo posto troviamo la Chevrolet Corvette, che con i suoi 16.645 euro extra è più costosa del nuovo del 20,2%. Terzo posto del podio per la Tesla Model 3, con l'usato più costoso di 8.300 dollari al +17,8% (come fa Elon Musk ad aggirare la crisi?).



La classifica continua con il Ford Bronco Sport a +16,4%, lo Chevrolet Trailblazer a +15,6%, il Toyota RAV4 Hybrid al 14,8%, il Chevrolet Suburban a +12,9% e il Toyota Tacoma a +12,2%. Chiudono la lista il Toyota CH-R sempre a +12,2% e il Kia Telluride a +12,1%. Del fenomeno abbiamo già parlato in dettaglio nel nostro articolo La Tesla Model 3 usata costa più della nuova che vi consigliamo di recuperare - con gli effetti della "crisi del nuovo" che hanno ormai raggiunto anche altri modelli USA.