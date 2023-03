Il mercato moto continua a crescere a febbraio 2023: scooter volano, male l'elettrico

Il mercato delle due ruote in Italia riferito al 2022 si è chiuso in positivo, ma se il buongiorno si vede dal mattino, il 2023 potrebbe regalare ulteriori emozioni: i dati diffusi da Confindustria ANCMA riferiti al mese di Febbraio 2023 mostrano un incremento del 20,9% nelle vendite delle due ruote rispetto a febbraio 2022.

I volumi di vendita delle due ruote sono incrementati di un quinto rispetto a febbraio 2022, con un totale di 23.676 unità vendute: gli scooter la fanno da padrone con 11.309 veicoli targati (+44,6%), seguiti a ruota dalle moto con 11.266 mezzi immatricolati (+7%); cala invece il mercato dei ciclomotori con sole 1.101 unità (-10%). Più problematica la situazione del mercato elettrico che non decolla, anzi si riduce del 3,2% con solo 838 unità vendute su tutto il territorio italiano.

Dunque quali sono i veicoli a due ruote più venduti a febbraio 2023? Nelle prime posizioni domina Honda, con cinque modelli nelle prime cinque posizioni, ovvero X-ADV 750 (864), SH 350 (816), SH 150 (763), SH 125 (722) e Forza 350 (556). In sesta posizione si piazza il Piaggio Liberty 125 ABS (554) seguito nuovamente da Honda ADV 350 (547) in settima posizione. All’ottavo posto troviamo il Kymco Agility 125 R16 (476), mentre in nona e decima posizione ci sono rispettivamente Honda Africa Twin (453) - prima tra le endure a mani basse - e Piaggio Beverly 300 ABS.

