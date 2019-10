Il mercato italiano dell'auto torna a crescere: +13,39% a settembre

A sorpresa, dopo un trimestre non certo positivo, il mese di Settembre si chiude in positivo per il mercato italiano delle automobili, con 142.136 immatricolazioni, in aumento del 13,39% rispetto allo stesso mese dell'anno precedenti. Complessivamente, nei primi nove mesi sono state vendute 1.467.668 vetture, in calo dell'1,61% rispetto al 2018.

Cresce, di pari passo al mercato italiano, la quota del gruppo FCA, che ha venduto a Settembre 31.418 auto in Italia, l'11,43% in più rispetto se confrontato allo stesso mese del 2018. Il colosso di Torino detiene una quota mercato del 22,1%, in leggero calo se confrontata al 22,49% dell'anno precedente. Nei primi nove mesi le immatricolazioni riportate dal colosso di Torino sono pari a 353.227 unità, in calo dell'11,27% rispetto allo scorso periodo dell'anno scorso.

Il Centro Studi Promotor però sottolinea che il risultato di Settembre "non deve trarre in inganno" dal momento che "il confronto si fa con un settembre 2018 particolarmente debole". Il presidente Gian Primo Quagliano ha nuovamente avanzato la necessito di un "intervento di rottura che consenta un notevole miglioramento della sicurezza della circolazione e del quadro ambientale e abbia un impatto positivo sull'economia. Il modello da seguire non può essere che quello dei primi incentivi alla rottamazione entrati in vigore il 1 gennaio 1997 che prevedevano un bonus per chi acquistava una nuova auto e ne rottamavano una di oltre 10 anni e che contribuirono allo sviluppo del Pil dello 0,4%".

Ad Agosto le immatricolazioni avevano registrato un -8,6% in Europa, a seguito del Giugno da record per le elettriche.