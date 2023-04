Il mercato cinese auto sta già per esplodere? 'A breve rimarranno una decina di aziende'

In Cina è in corso una guerra dei prezzi fra i produttori di auto che rischia di far esplodere definitivamente il mercato. Con il proliferarsi impressionante delle aziende negli ultimi due anni, grazie alla diffusione dell'elettrico, i cinesi sono diventati fra i concorrenti più temuti per quanto riguarda gli EV.

Si pensi ad esempio a BYD, che ha presentato la Seagull, utilitaria economica e interessante, senza dimenticarsi di Nio, Chery, Geely, Dongfeng e molti altri ancora. Una vera e propria esplosione di marchi che però, come tutte le bolle, rischia di esplodere.

Ne è particolarmente convinto Brian Gu, CEO di Xpeng, che parlando con il Financial Times nelle scorse ore ha detto di vedere un settore fortemente ridimensionato nel giro di pochi anni: "Tra cinque o dieci anni – ha dichiarato all'autorevole quotidiano finanziario - sarà un mercato molto più concentrato. Penso che il numero di aziende sarà probabilmente ridotto a meno di 10 a livello globale".

Secondo Gu sarà fondamentale per i produttori di casa pensare a livello internazionale, espandendo il proprio mercato anche oltre confini. Del resto per competere ad altissimi livelli bisogna vendere volumi ingenti di automobili: "Per essere in quel 'club da 3 milioni' – dice riferendosi alle auto che bisognerà vendere per sopravvivere - non puoi essere un giocatore solo cinese, devi essere un giocatore globale. Pensiamo che in questo scenario, forse quasi la metà del tuo volume provenga dall'esterno della Cina".

La buona notizia è che la Cina sta per diventare il primo esportatore di auto del 2023, superando il Giappone, anche se al momento il mercato degli Stati Uniti resta ancora off limits: "potrebbe essere difficile oggi dato il clima politico. L'industria cinese deve prendersi del tempo per studiarlo e trovare un modo per accedere a quel mercato", ha concluso Gu. Staremo a vedere nei prossimi anni se le previsioni del CEO di Xpeng verranno confermate o meno.