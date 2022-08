Mercato automotive a rischio: analisti temono tensioni Cina-Taiwan

Mentre in Italia assistiamo a un crollo del mercato di auto usate, nel resto del mondo cresce la preoccupazione per le tensioni tra Cina e Taiwan alimentate di recente dalla visita della speaker statunitense Nancy Pelosi: secondo gli analisti tedeschi, una crisi porterebbe a “conseguenze disastrose per il mercato automotive”.

A parlarne nel dettaglio, come ripreso da Ansa, è stato l’economista Max Zenglein del Berlin Mercator Institute for China Studies (MERICS): per lui e i suoi colleghi analisti, un eventuale conflitto militare a Taiwan costituirebbe una grande minaccia per le relazioni economiche tra Germania e Cina, tanto che il Dragone costringerebbe interruzioni per le principali catene di approvvigionamento e sanzioni economiche dagli enormi costi.

Del resto, la Cina è da sei anni il principale partner commerciale della Germania, addirittura la destinazione principale dell’export tedesco dopo gli Stati Uniti. Per Jens Hildebrandt, membro del consiglio di amministrazione della Camera di commercio tedesca in Cina (AHK), “la Cina è il centro degli hub di produzione per importanti prodotti preliminari e fornitori in un'ampia varietà di settori” e “un’altra perdita di prodotti primari e intermedi dalla Cina darebbe all'economia tedesca una prospettiva preoccupante”.

Il mercato automotive non viene nominato nello specifico, ma è già chiaro che la destabilizzazione ulteriore dell’equilibrio geopolitico internazionale causerebbe gravi ritardi nella consegna di semiconduttori e componenti high-tech necessari nelle automobili e non solo.

