Mercato auto russo precipita nel 2022: -58.8% alle vendite causa sanzioni

Il tempo dell’applicazione delle sanzioni verso la Russia sembra ormai parte di un passato molto lontano ma, in realtà, gli effetti hanno appena iniziato a farsi sentire ufficialmente. In precedenza abbiamo notato l’aumento dei prezzi delle auto usate in Russia; ora, invece, è il crollo delle vendite di automobili a farsi notare.

Secondo i dati riportati dalla Association of European Businesses (AEB), ripresi dall’agenzia di stampa Reuters, l’impatto delle sanzioni occidentali si sta facendo notare a Mosca. Le vendite totali di auto per il 2022 sono state di 687.370 unità, rispetto agli oltre 1,6 milioni del 2021; in termini percentuali, sono diminuite del 58.8%. Solo nel mese di dicembre le vendite sono precipitate del 50,2%.

Alexey Kalitsev, capo di AEB, ha spiegato che le sanzioni hanno posto una pressione mai vista prima su tutti i fronti del mercato russo, colpendo inevitabilmente il mondo automotive. È sufficiente considerare un caso particolare per comprendere la situazione critica: AvtoVAZ per un periodo ha prodotto veicoli Lada senza ABS e airbag a causa delle difficoltà nella catena di approvvigionamento.

Ciononostante, Kalitsev ritiene che le vendite possano aumentare del 12% nel 2023 avviando un percorso verso la normalità, magari con l’introduzione di nuove case automobilistiche. Secondo l’esperto, nel corso di quest’anno potrebbero persino nascere tra cinque e sette nuovi marchi in Russia.

Per il momento, a quanto pare le case moscovite dovranno affidarsi a componenti e veicoli cinesi, come dimostra la prima auto russa costruita dopo le sanzioni.