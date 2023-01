Mercato auto italiano verso la normalità: +21% a dicembre, ma 2022 in negativo

Lo scorso mese, a chiudere il 2022, abbiamo notato la ripresa del mercato auto in Italia grazie a un aumento delle immatricolazioni a fine novembre. Gli esperti temevano un nuovo calo nel mese scorso ma, a quanto pare, non è stato così: il mercato auto in Italia si chiude con un +21% a dicembre, ma con un 2022 in negativo.

Secondo i dati raccolti dagli analisti, nel 2022 le immatricolazioni totali nel Belpaese sono state 1.316.702, ovvero il 9,7% in meno rispetto al 2021; se si confrontano questi numeri con quelli del 2019, ovvero pre-pandemia da COVID-19, si tratta invece di un crollo del 31,3%. Fortunatamente, gli ultimi mesi dell’anno appena conclusosi si sono rivelati molto positivi: dicembre è stato il quinto mese consecutivo con segno positivo grazie a 104.915 immatricolazioni.

L’inversione di tendenza è data, stando a quanto riportato anche dal Centro Studi Promotor, da una catena di approvvigionamento di microchip tornata in sesto. C’è però chi parla di risultati insoddisfacenti: “Davanti a questo quadro tutt'altro che esaltante dispiace che, in un momento di profondo cambiamento del mondo automotive, nella Legge di Bilancio appena approvata non sia previsto nulla di nuovo per un comparto che deve affrontare rapidamente una profonda riconversione industriale e commerciale della filiera per sostenere la transizione verso una mobilità sostenibile”, ha dichiarato Michele Crisci, presidente dell’Unrae.

La critica da lui mossa riguarda il settore degli EV: ricordiamo, difatti, che anche lo scorso dicembre il mercato delle auto elettriche era in calo addirittura del 25,9%. La ragione principale è ben nota a consumatori ed esperti: l’energia elettrica costa troppo; ergo, riuscire a sostenere i costi delle ricariche è molto difficile per il cittadino medio. Il secondo motivo è l’assenza di incentivi per rendere gli EV accessibili anche ad automobilisti con una capacità di spesa limitata, attivi invece in altre parti d’Europa e del Mondo.

Ora gli occhi sono quindi puntati al 2023, per una transizione all’elettrico e anche per un ritorno a numeri pre-pandemia per il mercato delle automobili.