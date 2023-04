Mercato auto Italia marzo 2023: Ford Focus vince la sfida delle segmento C, bene BMW

E' la Ford Focus la vettura che si aggiudica la “sfida” fra le Segmento C, fra i modelli senza dubbio più amati dagli italiani, e nel contempo in competizione fra loro. L'hatchback americana si è portata a casa il primo posto con 1.294 immatricolazioni a marzo 2023 in Italia.

La Ford Focus, che dal 2025 scomparirà definitivamente dal mercato, è stata la 24esima auto in assoluto più venduta in Italia a marzo nonché la seconda Ford di maggiore successo dopo la Puma.

Secondo posizione per le segmento C per Audi A3, con 1.013 immatricolazioni, mentre il gradino più basso del podio se l'è assicurato l'immortale Volkswagen Golf con 1.010 auto vendute. Quarto posto per la BMW Serie 1 a quota 958, con la Classe A di Mercedes a quota 602, quindi la Fiat Tipo a 465, la DS4 a 419, poi Peugeto 308 a 414, Citroen C4 a 408, e a completamento della Top 10 la Opel Astra, altra storica segmento C, a quota 339 vetture piazzate in Italia.

Se si prende in considerazione il primo trimestre dell'anno 2023, quindi il periodo da gennaio a marzo, emerge come sia sempre la Ford Focus a primeggiare a quota 3.621 immatricolazioni, con la BMW Serie 1 che si difende comunque bene a quota 2.776.

La piccola di casa tedesca si conferma una delle hatchback più apprezzate dai nostri connazionali e secondo alcune indiscrezioni dovrebbe uscire il restyling della BMW Serie 1 entro il 2023, con una griglia più vistosa e maggiore potenza nel motore.

Audi A3 è stata invece la terza segmento C più venduta del trimestre davanti alla Golf e alla Peugeot 308, di poco superiore alla Fiat Tipo. Emerge chiaramente, dai dati di questi mesi, un vuoto da parte delle vetture italiane: un tempo vi erano l'Alfa 147 e la Giulietta, ma dopo che Arese ha deciso di puntare solo sul mercato premium, la mancanza di una hatcback nostrana inizia a farsi sentire.