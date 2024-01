Mercato auto Germania, cosa succede? Dopo anni tornano a salire benzina e diesel

I dati del mercato dell'auto 2023 in Germania sono decisamente in chiaro-scuro. Se da una parte si registra un ulteriore crescita nella vendita di auto elettriche, dall'altra viene segnalato un aumento del market share, dopo anni di declino, di benzina e diesel.

Nonostante lo stop alle auto a combustione interna dal 2035 voluto dall'Ue, i tedeschi non sono ancora pronti ad abbandonare i vecchi benzina e diesel, le auto che continuano ad essere le preferite dagli automobilisti di tutto il mondo salvo nei paesi del nord Europa, a cominciare dalla Norvegia, indiscusso paradiso delle auto elettriche, e dalla Cina.

Analizzando i numeri, il mercato auto è cresciuto di 7,2 punti percentuali rispetto al 2022, dati rilasciati dalla Kraftfahrt-Bundesamt (Kba), autorità federale dei trasporti, pari a 2,8 milioni di nuove auto immatricolate.

Le auto a benzina hanno totalizzato quota 979mila immatricolazioni, in crescita del 13,3 per cento rispetto al 2022, con un'inversione netta di tendenza dopo anni di declino. Le auto a batteria sono invece arrivate a quota 524mila unità, cresciute dell'11.4 per cento su base annua.

La performance peggiore è quella registrata dalle ibride plug-in, che sono calate del 50% fermandosi a 176mila immatricolazioni. Come si spiega questa vistosa decrescita? Stando all'agenzia di stampa Afp le vendite di PHEV erano risultate in qualche modo “gonfiate” a fine 2022 per sfruttare gli incentivi statali prima che gli stessi venissero gradualmente eliminati nel 2023.

Nel corso dell'anno scorso Berlino ha deciso di eliminare i bonus destinati alle auto a batteria, di conseguenza il mercato delle full electric è aumentato ma forse non nella misura che si sperava.

Constantin Gall, analista di Ernst & Young, prevede delle prospettive per il 2024 tutt'altro che rosee per le green, visto che la mancanza di sostegno statale "porterà a un calo delle nuove immatricolazioni di veicoli elettrici quest'anno. Il mercato delle auto elettriche non è ancora in grado di reggersi in piedi da solo, ma dipende dai sussidi statali". Staremo a vedere se tali previsioni si concretizzeranno o meno.