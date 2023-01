Mercato auto europeo in rosso nel 2022, ma occhio alla crescita di fine anno

La ripresa del mercato automobilistico italiano a fine 2022 trova riscontro in buone prestazioni anche nel resto dell’Europa Occidentale. Ciononostante, l’anno scorso si è concluso in rosso per il settore e i numeri del 2019, ovvero quelli pre-pandemia, sono ancora tanto distanti.

Gli ultimi dati rilevati dagli analisti parlano chiaro: in tutto nel 2022 sono state immatricolate 11.286.939 auto, il 4,1% in meno rispetto al 2021 e il 28,6% in meno rispetto al 2019. Un segnale positivo arriva dagli ultimi cinque mesi del 2022, tutti chiusi con un segno positivo.

A registrare l’andamento peggiore del mercato sono state Stellantis e Volkswagen, con cali delle vendite superiori al 10%. Ciononostante, il primo gruppo parla di una “performance storica” grazie alla Peugeot 208 – auto più venduta in Europa nel 2022 – e alle ottime performance di Fiat 500, Opel/Vauxhall Corsa e Citroën C3, tutte parte della Top 10 dei modelli più acquistati. A chiudere in positivo l’annata sono Hyundai e Toyota grazie al boom delle loro elettriche.

Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, ha sottolineato che solo la Germania ha chiuso il 2022 in crescita, per giunta dell'1,1%, tra i principali mercati dell’Europa Occidentale. Il risultato peggiore lo ha registrato proprio il Belpaese con un calo del 9,7%. Inoltre, sempre nei nostri confini si è registrato il fallimento della campagna di incentivi per l’acquisto di automobili elettriche e ibride, tanto che le immatricolazioni del segmento EV sono crollate del 25,9%.