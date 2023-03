Mercato auto europeo in ripresa, volano Alfa Romeo e Maserati

Nel mese di febbraio 2023, il mercato dell’auto in Europa occidentale (includendo Regno Unito e i paesi EFTA Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) ha visto 902.885 auto immatricolate, con un aumento del 12,2% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Delle oltre 900.000 vetture vendute, 167.097 sono appartenenti al gruppo Stellantis, con una quota di mercato del 18,4% e un aumento del 2% rispetto al febbraio 2022. All’interno del gruppo brillano due marchi: Alfa Romeo e Maserati. La casa milanese gode di un aumento delle vendite del 66%, grazie al successo del SUV compatto Alfa Romeo Tonale. Ancora più significativa la crescita di Maserati, con un aumento del 97% delle vendite, risultato favorito dal lancio del SUV medio Maserati Grecale.

Ottimi i numeri di Land Rover, con 5.324 unità vendute, pari ad un aumento del 63%. Numeri contenuti ma grande crescita per Genesis, marchio di lusso di Hyundai: 210 vetture immatricolate, l’83% in più del febbraio 2022. Nel Gruppo Volkswagen risultati eccellenti per il brand Cupra, nato da una costola di Seat: ben 10.265 esemplari venduti, corrispondenti ad un aumento del 69 percento. Buone notizie per Dacia (+55%), Nissan (+40%) e Tesla (+39%). Per il marchio di Elon Musk è aumentata vertiginosamente la richiesta di Tesla Model Y. Tra i brand sportivi spiccano Porsche (+33%) e Lamborghini (+27%).

Nonostante la crescita del mercato, le vendite di auto in Europa occidentale rimangono ancora lontane dai livelli pre-pandemia, registrando un calo del 23,6% rispetto al primo bimestre del 2019. (immagine copertina: Alfa Romeo/Stellantis)