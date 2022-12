Mercato auto elettriche cala ancora in Italia: -25,9% immatricolazioni a novembre

Il mercato auto in Italia si sta riprendendo, come dimostra l’aumento del 14,7% delle immatricolazioni rispetto al novembre 2021. Se si osserva lo scenario delle automobili elettriche la situazione è invece diametralmente opposta, dato che le immatricolazioni di EV sono scese del 25,9% il mese scorso.

I dati pubblicati da Motus-E, associazione italiana degli stakeholder della mobilità elettrica, parlano chiaro: le vetture full electric immatricolate nel novembre 2022 sono 5.133, il 25,9 percento in meno rispetto allo stesso mese del 2021. Il parco elettrico circolante sta crescendo, naturalmente, e ha appena superato le 166.000 unità, ma la quota di mercato di auto a zero emissioni è scesa al 3,66% dal 4,44% dello scorso anno.

A riprendersi è, in particolar modo, il noleggio a lungo termine grazie agli incentivi garantiti, mentre l’acquisto lentamente risulta una soluzione sempre più preferita dai privati. Motus-E al riguardo ha dichiarato: “È un andamento diametralmente opposto rispetto agli altri grandi Paesi europei. Bisogna intervenire subito per non perdere il contatto con l'Europa, perché l'Italia è da mesi fanalino di coda nello sviluppo del mercato a zero emissioni se confrontata con Belgio, Francia, Germania, Olanda, Spagna e Regno Unito, ormai proiettati senza indugi verso la mobilità elettrica”.

Il futuro è elettrico e lo sanno tutti, dai consumatori alle case automobilistiche. Eppure, nel Belpaese non sembra essere ancora la strada più percorribile, specie alla luce dell’aumento dei costi dell’energia elettrica.

