Mercato auto: continua a salire il prezzo del nuovo, scende l'usato

Continua l'aumento del prezzo delle auto per il nuovo, bel al di sopra dell'inflazione. Ad ottobre il prezzo per le novità ha registrato un solido +2.4% su base annuale. Mentre per le novità bisogna spendere di più, il prezzo dell'usato sta scendendo in modo speculare. Al trend contribuiscono (almeno) due fenomeni di cui si parla da un bel po'.

Molto si deve al gap tecnologico tra nuove e passate generazioni delle principali automobili. Non solo per la strumentazione di bordo, sempre più connessa e completa, ma anche per gli obblighi europei sul fronte della sicurezza e dell'ambiente. Contestualmente sull'usato pesano i dubbi sul diesel, con un naturale calo della domanda e abbassamento dei prezzi.

Se il nuovo aumenta di prezzo del 2.4%, l'usato segue esattamente lo stesso percorso speculare diminuendo sempre del 2.4%.

L'aumento supera il tasso di inflazione di 0.3 punti. Sono i numeri dell'Osservatorio Autopromotec, che segnala contestualmente l'aumento dei prezzi per le operazioni di manutenzione e riparazione dei veicoli (+1,6% su base annuale).

Numeri che sono coerenti con il trend del 2019, dato che di aumento dei prezzi del nuovo si parla da gennaio 2019, con maggio 2019 che ha visto addirittura un picco del 3%. Ridimensionato invece il trend del calo dei prezzi dell'usato, che a gennaio arrivava a -3.4%.