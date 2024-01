Mercato auto 2023, in Europa le vetture elettriche hanno superato le diesel: i dati

Prendendo in considerazione il panorama automobilistico complessivo dell'Unione europea allargata, comprensiva di EFTA e Regno Unito, a dicembre si è assistito a una diminuzione del 3,8% nelle immatricolazioni, con 1.048.727 unità. Tuttavia, nel corso dell'intero 2023, le immatricolazioni hanno raggiunto un totale di 12.847.481 unità.

Da quest'ultimo punto di vista si è visto un notevole incremento del 13,7% rispetto all'anno precedente. Nel mese di dicembre il mercato automobilistico europeo quindi ha vissuto un momento significativo e importante. Anzitutto è stato settimo mese consecutivo in cui la quota di immatricolazioni di vetture elettriche pure (BEV) ha superato quella delle vetture diesel. La presenza delle BEV, che ha raggiunto il 19,6%, ha superato di gran lunga la quota delle diesel, attestandosi al 10,8% (vi spieghiamo perchè non potete fisicamente sfruttare tutta la batteria della vostra auto)

Nel contesto italiano, a dicembre 2023, le immatricolazioni complessive hanno registrato un aumento del 5,9%, raggiungendo 111.111 unità. Nel corso dell'intero 2023, le immatricolazioni totali hanno toccato 1.565.331 unità, con un incremento dell'18,9% rispetto al 2022. La quota di immatricolazioni diesel è stata del 15,2%, mentre le BEV hanno rappresentato il 6,1%. Vavassori ha evidenziato che in Italia la quota di auto elettriche è ancora distante da quella dei principali Paesi europei.

Un dato di rilievo è che le immatricolazioni di auto ad alimentazione alternativa hanno subito una leggera flessione dell'8,5% a dicembre, ma nel complesso, le vetture elettriche (BEV) hanno visto una crescita del 4,9%, conquistando una quota di mercato del 19,6%. Nel complesso, le auto elettriche e ibride rappresentano oltre la metà del mercato, con una quota del 54,7%, mentre le auto ricaricabili (BEV e PHEV) costituiscono il 28% del totale.

La Germania costituisce una sorta di elefante nella stanza in questo contesto. Sebbene anche lì le immatricolazioni siano in crescita (come tutti), l'interesse per l'elettrico sta scendendo. Questo è senz'altro dovuto alla riduzione drastica degli incentivi federali.

Tronando al contesto europeo, il presidente di ANFIA, Roberto Vavassori, ha sottolineato che nonostante l'arresto della crescita a dicembre, e il già citato aumento del 13,7% rispetto al 2022 delle immatricolazioni, ha messo in evidenza come quasi tutti i principali mercati, tra cui il Regno Unito, abbiano registrato anche singolarmente una crescita a dicembre. Da questo punto di vista la Francia è in testa con un notevole incremento del 14,5%.