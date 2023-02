Mercato auto 2022, quali sono i colori più diffusi? Il re è sempre lui...

Quali sono stati i colori scelti dagli automobilisti nel corso dell'anno 2022? A fornirci la risposta è stata la Basf, nota aziende tedesca che produce vernici per i mezzi a quattro ruote, e che ha stilato un rapporto da cui emergono le colorazioni preferite a livello globale.

Anche il 2022 ha confermato la tendenza degli ultimi anni con una preferenza da parte degli automobilisti alle tinte acromatiche, a cominciare dal bianco. Quasi 4 guidatori su 10, precisamente il 39%, ha comprato una vettura del colore della neve, mentre in seconda posizione troviamo il nero, un altro evergrenn, con il 18%, seguito dal grigio al 16 per cento e dall'argento con l'8. Si distingue comunque il blu, che è cresciuto nell'ultimo anno raggiungendo l'argento, e bene anche rosso e verde, diffusi rispettivamente al 5 e all'1 per cento.

Per quanto riguarda le zone geografiche specifiche, nell'area EMEA, leggasi Europa, Medio Oriente e Africa, il bianco è il colore più scelto con il 29%, quindi grigio e nero a quota 19, poi il blu all'11%, l'argento al 10%, il rosso al 5 e infine arancione e verde al 2%. Le tinte cromatiche rappresentano quindi il 27% del totale, registrando così un trend positivo per queste tonalità. In America del Nord, invece, troviamo sempre il bianco in vetta con il 33 per cento, seguito da nero a quota 22, quindi grigio a 15, poi blu al 10%, argento all'8 e Rosso al 7. In lista anche il verde con il 2%, e occhio anche a giallo, beige e viola all'1%.

Nel mercato di Asia e Pacifico il bianco addirittura registra il 45% delle vendite totali, con il nero al 18%, il grigio al 15, poi argento e blu a pari-merito al 6 per cento. Infine il Sud America dove ancora una volta la tinta neve domina la scena a quota 39%, con il grigio al 20, l'argento al 16, poi nero a 11, rosso a 6, blu a 5, beige a due e marrone a 1, colori questi ultimi senza dubbio non proprio comuni.

Chissà che nei prossimi anni questa tendenza alle tinte acromatiche possa andare definitivamente in archivio in favore di auto dalle tonalità più vivaci grazie anche alla tecnologia, come dimostra il caso della i Vision DEE di BMW che può cambiare fino a 32 colori diversi. Chi volesse osare potrebbe pensare addirittura ad un rosa, così come la Panda cinese elettrica in vendita a 5.000 euro.