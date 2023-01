Mercato auto 2022, classifica e dati: Cina senza rivali, Italia fuori dalla Top 10

Sono stati resi noti i dati riguardanti il mercato dell'auto 2022, e l'Italia purtroppo è risultata fuori dalla top 10. Se in Europa il nostro Paese regge il confronto con le altre grandi nazioni, va sicuramente peggio a livello globale.

Partiamo dal dire che la regina delle auto nel 2022 è stata la Cina con 26,8 milioni di auto piazzate e una crescita rispetto al 2021 del 2 per cento. Un dato che per certi versi non sorprende, e non a caso Elon Musk ha spiegato che i rivali prossimi di Tesla saranno i cinesi. Seconda posizione per gli Stati Uniti con 13,8 milioni di veicoli e un calo dell'8 per cento, mentre la medaglia di bronzo se l'aggiudica, a debita distanza, l'India con 4,3 milioni ma nel contempo una crescita del 24 per cento.

Medaglia di legno per il Giappone con 4,1 milioni di auto (-5%), e a completare la top 5 la Germania, prima europea in lista, con 2,8 milioni di veicoli, praticamente lo stesso identico dato del 2021. A completare le prime dieci posizioni troviamo Brasile, Regno Unito, Francia Sud Corea e Canada, con dati compresi fra gli 1,9 e gli 1,5 milioni di veicoli. Come detto in apertura l'Italia è rimasta al di fuori della top 10, totalizzano 1,47 milioni di auto piazzate nel 2022, e quarto posto assoluto nel Vecchio Continente dopo le sopracitate Germania, Uk e Francia.

A preoccupare in Italia è in particolare il forte calo rispetto al 2021, meno dieci per cento, lo stesso registrato dai transalpini e a conferma di un mercato tutt'altro che da record. Il Belpaese e Parigi sono la maglia nera dell'Europa fra le Big, e continente dove comunque nessuna nazione è riuscita a crescere, ad eccezione della Germania che ha contenuto i danni, restando a pari. C'è comunque chi ha fatto peggio nel mondo, a cominciare dalla Russia, con un clamoroso tonfo del 59 per cento causato dalla guerra.

Male anche Danimarca e Austria con rispettivamente un calo del 19 e il 20 per cento, mentre Egitto e Singapore registrano un -27 e un -32. La speranza è che il 2023 possa essere l'anno della riscossa, anche se al momento le prospettive appaiono molto incerte alla luce di una crisi energetica che sta incidendo pesantemente sul prezzo della benzina e di conseguenza sulle tasche degli italiani. Il caro carburanti sta cambiando le nostre abitudini alla guida, così come dimostrato anche da un recente studio.