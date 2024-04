Mercato auto 1° trimestre 2024, dati imbarazzanti: calano elettriche e PHEV, su i termici

Continua ad andare a rilento la transizione green in Italia, il passaggio dalle auto con motore termico a quelle elettriche, e i dati sono eloquenti. Confrontando i primi tre mesi del 2024 (dati UNRAE) con quelli dello stesso periodo dell'anno 2023, si evince come i nostri connazionali stiano tutt'altro che approcciandosi al mondo “verde”.

Nel dettaglio le auto elettriche sono decresciute dal 3,8 per cento del periodo gennaio-marzo 2023, all'attuale 2,9 per cento. Molto dipende dal ritardo nell'arrivo degli incentivi auto 2024 che verranno introdotti solo a maggio, ma nel contempo sta continuando a permanere un elevato scetticismo verso questo tipo di alimentazione.

Di contro gli italiani stanno acquistando più vetture a benzina, leggasi il 31 per cento (nel primo trimestre 2023 erano il 27,1), mentre si conferma il calo del diesel, 15,2% nel 2024 contro il 19,6 di un anno fa. Continuano a primeggiare le ibride, che ad oggi pesano sul mercato ben il 38,2 per cento contro il 35,8 di un anno fa di questi tempi (di fatto chi ha dismesso il diesel acquista oggi benzina o hybrid), mentre le GPL, con Dacia e Renault regine fra le 10 auto più vendute a marzo, che rimangono stabili al 9,2 per cento.

Stessa situazione per il metano, una vera e propria nicchia del nostro mercato (0,2 per cento), infine sono in calo anche le PHEV, le plug-in hybrid, a quota 3,2 per cento contro il 4,4 di un anno.

Numeri che confermano ancora una volta come le auto a batteria, che siano elettriche pure o ibride con la spina, stiano decisamente faticando in Italia e tale situazione problematica emerge ancora di più se si confrontano i dati con il resto delle big europee come Germania, Francia e Regno Unito, dove il market share delle sole elettriche pure è stabilmente sopra il 10 per cento da tempo.

La speranza è che con l'arrivo degli incentivi, fra cui il corposo bonus da 13.500 euro per chi ha un ISEE basso e un veicolo datato da rottamare, possa far risalire un po' il mercato, al momento decisamente stagnante.

