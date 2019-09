Meravigliosa parata di Ferrari d'epoca a Roma: le immagini

Sono state più di 80 le vetture che hanno partecipato alla terza edizione di Cavalcade Classiche, evento che per la prima volta si tiene a Roma, ove la capitale italiana rappresenta l'ultima tappa del tour.

Tutti gli esemplari presenti erano Ferrari d'epoca, in un tripudio di eccellenza italiana materializzata da opere d'arte prodotte nell'arco della storia del Cavallino Rampante.

La sfilata è durata tre giorni, e cioè dal 20 al 22 di Settembre, e gli equipaggi a bordo delle storiche automobili provenivano da Europa, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Medio ed Estremo Oriente. Il viaggio è stato organizzato in ogni sua tappa da Roma Capitale e le altre istituzioni del territorio coinvolto e ha visto visitate tantissime località esteticamente e storicamente rilevanti: Borgo San Pietro sul Lago del Salto, Rieti, il Monte Terminillo, la Cascata delle Marmore, Todi, Viterbo e infine la Città Eterna, ma non prima di esser passati per Frascati e Castel Gandolfo.

Le Ferrari comprendevano la 750 Monza del 1954, la 500 TRC del '57, la 275 GTB del '64 e tante altre, le quali sono state posizionate per l'esposizione avvenuta durante la giornata di Domenica per i cittadini curiosi e soprattutto per gli appassionati di motori. Ma adesso vi lasciamo ad ammirare la galleria in calce la quale riprende, in angolazioni e mood anche piuttosto drammatici, le supercar mentre si affacciano su paesaggi lacustri mozzafiato e panoramiche urbane "monumentali".

Interessanti notizie in arrivo per la casa automobilistica italiana. La prima riguarda il nuovo SUV Purosangue, che probabilmente disporrà di un V12 ibrido e arriverà ne 2022. La seconda invece rappresenta un allarme lanciato dalla casa di Maranello, preoccupata dalle nuove norme che minacciano l'esistenza dei motori V12, soprattutto quelli aspirati. Infine le dichiarazioni del pilota di F1 Lewis Hamilton sembrano lasciare una porta aperta ad un futuro approdo sulla monoposto Rossa.