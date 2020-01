Questa drammatica Lamborghini Veneno Roadster vale 5 milioni di euro

RM Sotheby's ha appena messo all'asta una supercar eccezionale, sia dal punto di vista prestazionale che da quello estetico. Parliamo della Lamborghini Veneno Roadster che potete ammirare dalla dettagliatissima galleria di immagini in fondo alla pagina.

Verrà battuta a Parigi ad un evento che si terrà il prossimo 5 Febbraio, e il clamoroso prezzo di partenza di 4,5 milioni di euro è giustificato da più fattori. Innanzitutto ne sono stati prodotti soltanto 9 esemplari della supercar presentata nel 2013. Questa unità in particolare è la seconda mai prodotta, e fu acquistata da un membro della House of Saud, la famiglia reale dell'Arabia Saudita. In totale è stata utilizzata per soli 450 chilometri complessivi.

L'aspetto è incredibile. La verniciatura in nero satinato è contrastata da componenti in fibra di carbonio opaca e dettagli in verde. Questi ultimi avvolgono le pinze dei freni, parti dello splitter frontale e del diffusore posteriore e i contorni dell'immenso alettone sulla coda. Il verde poi domina totalmente gli interni donando la tonalità ai sedili e a buona parte della console centrale e del cruscotto. Quasi tutto il resto è invece rifinito in fibra di carbonio. Si tratta senza alcun dubbio di una delle Veneno più belle mai prodotte.

Al di sotto dell'appariscente carrozzeria troviamo un motore V12 da 6,5 litri e naturalmente aspirato preso in prestito dalla Aventador e capace di scaricare sull'asfalto ben 750 cavalli grazie ad un cambio ISR a 7 rapporti che ripartisce in modo equo l'esuberanza a tutte e quattro le ruote.

Ad ogni modo non è la prima Lamborghini Veneno Roadster a finire all'asta. In precedenza infatti era capitato ad un esemplare color crema, posseduto dal vice presidente della Guinea Equatoriale e passato in altre mani per 7,5 milioni di euro. E' per questo motivo che riteniamo si siano tenuti bassi con la base d'asta, poiché un bolide del genere difficilmente verrà venduto per un cifra inferiore ai 6 milioni di euro.



