Ecco a voi una meravigliosa Lamborghini Huracan Performante pronta ad arruolarsi

La Lamborghini Huracan Performante è arrivata sul mercato per battere il modello standard dal punto di vista delle performance, ma questa versione modificata punta tutto su un'estetica peculiare e polarizzante.

Quelli di R1 Motorsports si sono dati alla pazza gioia con la supercar italiana, donandole un look militare. Il cambiamento che salta subito all'occhio è stato quello apportato alla verniciatura, che adesso ha un colore verde oliva opaco, a creare un look probabilmente sottovalutato dai più, ma che ha di sicuro un suo fascino. L'opera sulla carrozzeria è completata dagli stemmi dell'Esercito Americano presenti su entrambe le portiere, ad ornare le forme aguzze della macchina.

Il body kit Vorsteiner è in fibra di carbonio, e tra i vari componenti troviamo un nuovo splitter frontale con dei flap situati appena davanti alle ruote. Sul cofano trovano invece spazio due prese d'aria separate, mentre sui passaruota troviamo griglie d'aerazione aggiuntive. Il tocco finale è la verniciatura in Rose Gold del supporto del motore.

Questa Huracan si muove su cerchi ADV10 Track Spec CS Series, che all'anteriore misurano 20 pollici, mentre al posteriore il diametro raggiunge i 21 pollici. A unire mozzi e pneumatici ci pensano 10 razze a cuneo completamente dorate. Le uniche modifiche apportate ai componenti atti al movimento riguardano gli scarichi personalizzati, costruiti appositamente dal team di R1 Motorsport.

La vettura dispone di un V10 da 5,2 litri sviluppante 630 cavalli di potenza e 600 Nm di coppia, trasferiti alle ruote e infine all'asfalto tramite un cambio a doppia frizione e sette rapporti. Grazie a questo scatta da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 325 km/h. Il sistema aerodinamico attivo permette di creare un'eccezionale carico verticale in grado di rendere la Huracan Performante un missile persino in curva. Il costo della Performante stock è di 240.000 euro in Italia, al quale dovrete poi aggiungere le spese necessarie alle modifiche descritte.

