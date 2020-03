Ecco una meravigliosa Bugatti Chiron in versione Speedster: i render

La Bugatti Chiron è una vettura dalla prestazioni straordinarie, e la compagnia ha sfruttato ogni occasione per portarne sul mercato varianti sempre diverse. La più recente è la Chiron Pur Sport, che ha un DNA da purosangue da corsa.

Le più attraenti sono però due Special Edition presentate pochi mesi fa, e denominate Chiron Noire Sportive e Chiron Noire Élégance, le quali vantano feature estetiche veramente sbalorditive. Quindi, conoscendo le abitudini di Bugatti, magari in questo caso un sogno potrebbe non discostarsi poi troppo dalla realtà.

Stiamo parlando di una Bugatti Chiron Speedster, appena renderizzata da Carlifestyle e pubblicata sulla pagina Facebook proprietaria. Ai nostri occhi questa hypercar è sicuramente sbalorditiva, con un look decappottabile veramente attraente. L'unica nota forse stonata è la grandezza degli specchietti retrovisori, che per una versione simile probabilmente risultano sovradimensionati.

Visti i pochi esemplari che Bugatti produce rispetto alle versioni speciali, non osiamo neanche immaginare il prezzo di una eventuale Chiron Speedster, il quale si aggirerebbe di sicuro al di sopra dei 3 milioni di euro, in quanto la recente Pur Sport ne chiede ben 3,2.

In ogni caso sognare non costa nulla, ma nel frattempo vi rimandiamo ad un nuova hypercar presentata dettagliatamente a Londra. Si tratta della Czinger 21C, un bolide le cui performance non si discostano troppo da quelle della hypercar francese. Adesso però non perdetevi il rendering in calce alla notizia.