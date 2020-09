La meravigliosa Alpine A110 Legende GT si mostra per la prima volta in UK

La Alpine A110 è una delle sportive più apprezzate degli ultimi anni, e per le sue doti dinamiche ha ricevuto numerosi premi dalla critica. Vista l'accoglienza, la casa automobilistica francese ha deciso di proporla al pubblico in diverse varianti.

La prima è stata la Alpine A110 Rally, che ha segnato il ritorno del marchio nel mondo delle corse, e successivamente ha debuttato la Alpine A110S la quale ha rappresentato una buona iniezione di potenza: originariamente il propulsore turbo a quattro cilindri da 1,8 litri erogava 252 cavalli di potenza, ma la A110S ha potuto godere di 292 cavalli di potenza e di 320 Nm di coppia, per uno scatto da 0 a 100 km/h e una velocità massimale di 260 km/h.

In ultimo, durante lo scorso mese di marzo, abbiamo ammirato la nuovissima Alpine A110 Légende GT. Questo modello speciale in edizione limitata produce "soltanto" 252 cavalli, ma al contempo aumenta il livello di lusso ed esclusività della macchina grazie a verniciature eleganti in Argent Mercure, Noir Profond e Bleu Abysse, ed a un esclusivo set di bagagagli. Non bisogna infine tralasciare l'introduzione di Atelier Alpine, e cioè un servizio di personalizzazione che offre ben 29 verniciature, 3 set di cerchi e 4 nuovi colori per le pinze dei freni.

Adesso in pochi giorni la A110 Légende GT si è mostrata al London Concours e al Concours of Elegance Hampton Court Palace: due dei pochissimi concorsi tenutisi nonostante la pandemia di coronavirus. La vettura per l'occasione è stata definita come "la interpretazione più rifinita ad oggi della A110", ed ha meravigliato gli astanti con i badge dorati, i cerchi in lega da 18 pollici, gli alloggi per il fari posteriori traslucidi e la nuova verniciatura Mercury Silver al primo incontro dal vivo.

A proposito di modelli esclusivi, ci teniamo a chiudere con la Ford GT che un collezionista è appena riuscito a sottrarre alle grinfie della casa automobilistica statunitense: è in versione GT Carbon Series e vale una fortuna. Infine è assolutamente degna di menzione anche la Ferrari 250 GT SWB Revival, che riporta in vita la 250 GT SWB Berlinetta Competizione grazie al duro lavoro di GTO Engineering: date uno sguardo alla galleria e non ve ne pentirete.