Le meraviglie della Fiat 500e in un video, dall'infotainment all'app smart

Il Salone di Ginevra doveva essere un grande palcoscenico di FCA, che aveva intenzione di presentare la sua nuova Fiat 500e elettrica, vettura che poi abbiamo visto "in digitale", sul web. Ebbene ora vogliamo mostrarvi la conferenza stampa virtuale con Olivier Francois protagonista.

Per chi non lo sapesse, Francois è il CEO di Fiat e, prima che esplodesse l'emergenza Coronavirus, si è impegnato a girare un simpatico e approfondito video in Piazza del Duomo a Milano e in altri luoghi simbolo della città lombarda. 18 minuti di preziose informazioni sulla Fiat 500e e non solo, dagli impianti di Torino allo stile di vita milanese, sempre avido di nuove energie.

La 500e dunque sarebbe l'auto ideale ad affrontare la forza dirompente di una grande città, a emissioni zero fra l'altro. Nel video si snocciola anche qualche curiosità storica rispetto alla 500, su come l'auto sia diventata un'assoluta icona di stile. Si passa poi al succo della questione, ovvero tutte le nuove possibilità della nuova 500e, dal nuovo sistema di infotainment al nuovo motore elettrico, passando per la companion app e lo spot con Leonardo DiCaprio, una delle star di Hollywood più richieste.

Sulla carta, la nuova Fiat 500e "La Prima" ha davvero tutto in regola per rappresentare una rivoluzione in casa Fiat, per averla però bisogna sborsare 37.900 euro, l'unico dettaglio che ha davvero fatto storcere il naso al grande pubblico...