Merano: al via i test del bus elettrico a guida autonoma

Il Comune di Merano ha annunciato che presto inizieranno i test, in centro città, del servizio di bus autonomo a guida elettrica. Le prove partiranno il 25 Novembre e si concluderanno il 1 Dicembre: ad essere utilizzato sarà uno shuttle Navya che dalle 9 alle 17 girerà sull'anello urbano in una zona chiusa al traffico.

Le fermate saranno effettuate ogni 10 minuti, con partenza prevista in Via Giardini.

Il bus elettrico sarà da 12 posti, lungo 4,75 metri, alto 2,65m e largo 2,11 metri. A livello tecnico, monta due motori elettrici da 33 cavalli, in grado di garantire una velocità massima di 25 chilometri orari, che gli permette di superare pendenze sino al 12%. Le batterie da 33 kWh assicurano inoltre una marcia per circa 9 ore e si può ricaricare dallo 0% in 8 ore con una presa da 3,6 kW.

Aspetto interessante è che può resistere a temperature comprese tra i -10 ed i +40 gradi Celsius, ed è già stato sperimentato in numerose città tra cui Helsinki, Oslo, Goteborg, Groningen, Orlando, Dunkerque, Berlino, Sydney, Lille, Lione e Sion.

Nella nota diffusa sul sito web istituzionale, il comune rivendica il primato: "si tratta della prima sperimentazione italiana aperta al pubblico su percorso urbano chiuso alla circolazione di altri mezzi, di un bus a guida autonoma, senza autista. Un mezzo elettrico capace di 'leggere' il percorso in massima sicurezza. Merano sarà al centro della sperimentazione italiana sulla guida autonoma grazie al progetto Mentor, finanziato con 1,5 milioni di euro dal programma di cooperazione europea Interregionale V/A Italia-Svizzera. Un progetto che vede come capofila i Comuni di Merano e Brig-Lis (in Svizzera) e come partner tecnologici NOI Techpark, il polo dell'innovazione dell'Alto Adige, Sasa e PostAuto, due aziende che da sempre mettono insieme servizi di mobilità e nuove tecnologie''.