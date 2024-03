Memphis Depay attento al portafoglio: benzina low cost per la sua Ferrari SF-90

Menphis Depay, calciatore dell'Atlético de Madrid, pare essere molto attento ai costi della benzina. E' stato avvistato mentre "riforniva" la sua Ferrari SF-90 da ben 800.000 euro presso un benzinaio low cost. Parsimonia, oppure un caso?

I colleghi de periodismo del Motor hanno suggerito che il fatto che i benzinai low cost non garantiscano n carburante di qualità è più un pregiudizio comune piuttosto che la realtà. La differenza sta principalmente negli additivi, meno presenti o assenti nelle marche low-cost.

Il giocatore dell'Atlético de Madrid, protagonista della recente vittoria contro l'Inter in Champions League, ha condiviso una storia su Instagram in cui lo si vede presso un distributore di benzina con la sua Ferrari SF90 Stradale. Chiaramente, alcuni non hanno potuto fare a meno di notare che si trattasse di una stazione di rifornimento a basso costo.

La Ferrari SF90 Stradale in questione è un'ibrida plug-in di serie, dotata di un motore V8 da 4.0 litri da 780 CV e tre motori elettrici, è capace di raggiungere una potenza combinata di 1.000 CV. Accelerando da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e raggiungendo una velocità massima di 340 km/h.

Recentemente vi abbiamo parlato del vasto parco auto di Herling Halland, attualmente in forza al Manchester City. Questo include una Rolls-Royce Cullinan, una Range Rover Sport, un' Audi RS6 Avant e una RS7 Sportback, oltre a un Audi Q7 e una Mercedes GLE Coupé. Il valore complessivo delle sue auto supera i 920mila euro senza considerare eventuali personalizzazioni.

Vanilla Ice, noto rapper degli anni '90, acquisto una Lamborghini Murcielago da 50 cent. La vicenda fu alquanto strana e insolita per una serie di motivi, tra cui la colorazione dell'auto e un buffo ritrovamento al suo interno.

Maizjok Telo Moto da Esterno Interno Telo Coprimoto Impermeabile è uno dei più venduti oggi su