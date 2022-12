Meloni contro stop benzina e diesel al 2035: 'Lo considero profondamente lesivo'

Lo stop alla vendita di motori termici dal 2035 ufficializzato dall’Unione Europea lo scorso ottobre trova la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in completo disaccordo: durante la conferenza stampa di fine anno ha chiarito la posizione opposta al ban dei motori a combustione interna.

Il processo di elettrificazione è ormai iniziato a livello internazionale e, anche i maggiori brand produttori di supercar, si stanno adeguando al futuro dell’industria automotive. La spinta data dall’Unione, oltre che da alcuni Stati federati oltreoceano e dal Canada, è evidente, ma la discussione al riguardo è ancora nel vivo a distanza di mesi dalla decisione definitiva.

Per Meloni in particolare, il blocco alla commercializzazione di auto a benzina e diesel “non è ragionevole, lo considero profondamente lesivo per il nostro sistema produttivo. Mi pare ci sia una convergenza abbastanza trasversale su questo a livello italiano e intendo utilizzare quella convergenza per porre la questione con forza”. A seguirla in queste parole è Matteo Salvoni, il quale propose addirittura un referendum per bloccare la decisione europea durante la campagna elettorale, affermando che questa scelta avrebbe “legato mani e piedi alla dittatura cinese”. Ricordiamo, del resto, che il Dragone al momento guida lo sviluppo degli EV e il mercato internazionale del segmento, complici gli importanti incentivi garantiti alla popolazione. Per sapere come la pensiamo noi, vi rimandiamo all'articolo: le parole del Governo sulle auto termiche sono fuori dal tempo?

A unirsi a questa contrarietà sono stati, già in passato, l’ex ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, e l’ex ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Con una nota diffusa nelle ultime ore, infine, l’Automobile Club d'Italia ha rivolto un plauso al premier Giorgia Meloni per la netta affermazione di una “verità ormai diventata verificabile da chiunque. Ovvero, che la messa al bando delle vetture endotermiche nel 2035 appaia una scelta davvero poco sensata”. Nello specifico, il presidente Angelo Sticchi Damiani ha dichiarato: “Ci sono adesso le condizioni di scenario per poter ragionare e rivedere finalmente quella scadenza e le politiche che l'hanno generata, pur mantenendo l'obiettivo della riduzione delle emissioni climalteranti e del raggiungimento della massima sostenibilità ambientale, nell'interesse non solo del comparto automotive nazionale ma anche dei cittadini italiani”.

Parlando sempre di EV, ecco quali sono le auto elettriche con l’autonomia reale migliore.