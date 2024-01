Melfi, operai Stellantis: 'Addio a Renegade e 500x per auto elettriche da 70mila euro'

C'è preoccupazione a Melfi, storico stabilimento di Stellantis della Basilicata, in vista di un 2024 che sarà ricco di incertezze per via della riconversione delle linee alle auto elettriche.

Il sito ai confini con la Puglia produce le Fiat 500X e le Jeep Renegade, ma a breve entrambe usciranno di produzione per lasciare spazio appunto alle full electric.

“Chi è stato in Francia ci ha detto che con le nuove auto elettriche non arriverà tutto il blocco, ma monteremo pezzo per pezzo, quindi a pagare pegno per primi potrebbero essere i lavoratori dell’Indotto. Per loro ancora meno lavoro”. A parlare, come riferisce Basilicata24, è un operaio del settore Montaggio di Melfi, in vista del rientro in fabbrica previsto a scartamento ridotto fra l'11 e il 12 gennaio prossimo.

“Viviamo un periodo anomalo – ha proseguito – non sappiamo più cosa ci aspetta. Toglieranno dal mercato 500x e Renegade nei prossimi due anni, e saremo impegnati con i nuovi 5 modelli elettrici, il primo dei quali dovremmo iniziare a produrlo da quest’anno”.

Quindi ribadisce il concetto: “Toglieranno dal mercato le auto che stiamo producendo ora e quelle del futuro saranno tutte elettriche, avranno costi esorbitanti, fino a 70mila euro, è difficile che si acquisteranno come se fossero una Punto, o una Panda. Magari all’inizio produrremo i primi modelli per riempire i magazzini, per il lancio ai concessionari, ma poi, chi le acquisterà?”.

A preoccupare sono anche le numerose chiusure di Stellantis, per ultima quella dello storico stabilimento Fiat in Polonia dove si producono i famosi motori Multijet 1.3. “Diciamo che rientriamo al lavoro senza certezze – ha continuato l'operaio - temiamo che inizierà un grande salto nel buio, le cui prime vittime saremo proprio noi”.

Il metalmeccanico descrive il 2024 come un grande salto nel buio, con poco entusiasmo e pessimismo: “La verità – conclude - è che manca una ‘guida’ che ci accompagni in questo 2024”.

Va comunque detto che, se da una parte c'è l'incertezza di Melfi, dall'altra c'è il grande risultato ottenuto nel 2023 da un altro storico stabilimento Stellantis, quello di Pomigliano, dove la Fiat Panda e l'Alfa Romeo Tonale, hanno fatto volare l'azienda, permettendo lo stop dopo anni agli ammortizzatori sociali.