Il MegaRexx MegaRaptor non è un dinosauro, ma un inarrestabile pickup

Negli Stati Uniti i pickup vanno fortissimo. Giusto per lasciarvi intendere la popolarità di questo tipo di veicoli vi diciamo che per più di dieci anni consecutivi il modello più venduto in assoluto è stato il Ford F-150 (sta per arrivare anche quello elettrico).

Non sono soltanto i i pickup di medie dimensioni a spopolare, ma anche i mezzi più grossi e potenti come il Ford Raptor. Quest'ultimo monta un motore e benzina, per cui la compagnia del North Carolina MegaRexx ha posto agli eventuali clienti il seguente quesito:"Vi piace il look aggressivo e le performance in fuoristrada del Ford Raptor e avete bisogno di una grande potenza diesel?" Se la riposta alla domanda è sì, il brand ha il prodotto che fa al caso vostro: denominato MegaRaptor, il veicolo immortalato nella galleria di immagini in fondo alla pagina incarna un Ford F-250 Super Duty top di gamma e pesantemente modificato.



Il tuner avrebbe anche potuto mettere le mani sui giganteschi F-350 ed F-450, ma ha deciso di partire con l'F-250 Super Duty inserendo parti in fibra di vetro e passaruota ampi in grado di aumentare considerevolmente la larghezza del veicolo. La posizione dell'asse anteriore è stata spostata in avanti di circa 3 centimetri per l'inserimento di grossi cerchi avvolti da massicci pneumatici.



A proposito delle gomme, il MegaRaptor poggia su unità Michelin XZL (395/85 R20) da ben 46 pollici, le quali si affidano a cerchi Mine Resistant Ambush Protected in lega dal peso immenso. Ovviamente il team ha dovuto anche sollevare di quasi 6,5 centimetri le sospensioni coadiuvate da molle Bilstein.



Per molti accedere all'abitacolo di un pickup così alto potrebbe essere un problema, ma MegaRexx ha ben pensato di implementare una pedana attivabile elettronicamente. Le aggiunte poi non finiscono qui, poiché troviamo anche fari a LED extra, un compressore ad aria di bordo e l'ampliamento del vano di carico posteriore.



A muovere il pesantissimo MegaRaptor ci pensa un V6 Power Stroke da 6,7 litri in grado di produrre quasi 500 cavalli di potenza e 1.424 Nm di coppia. Nel caso in cui foste interessati all'acquisto dovreste effettuare un deposito di 5.000 dollari e, una volta che la compagnia comincia a lavorare sul vostro esemplare, bisogna inviare almeno la metà della somma totale. Per ora non sappiamo il costo complessivo di questo mostro, ma di certo non sarà economico.



Nel caso in cui adoraste i pickup Ford ma non aveste alcuna intenzione di comprare un mezzo tanto ingombrante vi consigliamo di dare un'occhiata al fantastico kit LEGO apposito: ecco il Ford F-150 Raptor LEGO Technic.