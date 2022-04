MEGA Tesla Cybertruck da costruire con oltre 3.000 pezzi

MEGA presenta Tesla Cybertruck, riproduzione con i mattoncini dell'omonimo veicolo, da costruire passo passo con gli oltre 3.200 pezzi disponibili. Un set per collezionisti e appassionati che riproduce nei minimi dettagli uno dei veicoli più iconici di Tesla.

Con questo set potete costruire una versione in scala di Tesla Cybertruck, il modello presenta linee eleganti e forme pulite, così come l'auto originale, senza tralasciare i dettagli come le sospensioni regolabili (per alzare o abbassare l'altezza di Testa Cybertruck), il copri baule funzionante e portellone posteriore ribaltabile con scaletta a scomparsa.



E ancora, quattro portiere apribili, sedili ribaltabili, fondo con vano interno, ruote orientabili e sterzo funzionante, finestrini in vetro blindato e interni fedelissimi all'originale, senza dimenticare i tanti accessori e altre sorprese nascoste che gli appassionati del marchio Tesla non faticheranno a scoprire. MEGA Tesla Cybertruck è composto da 3.283 pezzi, le dimensioni sono pari a 20,3x48,2 cm con una altezza totale di 19.6 centimetri. MEGA Tesla Cybertruck è una replica in scala ideale per l'esposizione: la fase di montaggio, da portare a termine da soli o in compagnia, vi permetterà di apprezzare anche i più piccoli dettagli riprodotti alla perfezione.

Un pezzo da collezione per tutti gli appassionati in vendita da Toys Center. Potete optare per l'acquisto online del prodotto con consegna in tre giorni lavorativi (tempistiche medie di spedizione) oppure per il ritiro nel negozio Toys Center più vicino a voi.



Compra Tesla Cybertruck