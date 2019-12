Mega tamponamento con 63 auto coinvolte: le immagini sono apocalittiche

Su una Interstate della Virginia, negli Stati Uniti, si è registrato un incidente davvero colossale nelle ultime ore, con dozzine di auto coinvolte e molti feriti. Fortunatamente non ci sono state vittime ma le immagini sono davvero apocalittiche, degne di una puntata di The Walking Dead.

Secondo la polizia della Virginia, che ha pubblicato diversi aggiornamenti sul proprio canale Twitter, sarebbero stati 63 i veicoli coinvolti, una cifra davvero incredibile, un mega tamponamento a catena che ha costretto al trasporto in ospedale almeno 35 persone - con un solo automobilista che rischia di perdere seriamente la vita.



Purtroppo, secondo quanto racconta TheDrive, non è raro vedere tamponamenti a catena in questo periodo, soprattutto in quegli Stati americani in cui è difficile incontrare neve o ghiaccio - e dunque quando succede si scatena il panico. Appena la settimana scorsa un incidente simile ha ucciso due persone ferendone altre 37 in Pennsylvania, mentre all’inizio di dicembre la nebbia ha causato un tamponamento che ha coinvolto 25 vetture nel Maryland.



Il fenomeno è talmente frequente al di là dell’oceano che gli esperti hanno anche diffuso alcuni suggerimenti chiave sui principali media in caso di tamponamento a catena, come ad esempio lasciare l’auto solo se è sicuro farlo, se è possibile mettersi al riparo dalle altre auto. Bisognerebbe poi accendere immediatamente le quattro frecce di emergenza e magari segnalare agli altri automobilisti in arrivo la presenza di un pericolo. In ultimo si consiglia ovviamente di mantenere in autostrada una distanza di sicurezza adeguata, così che si abbia tutto il tempo di frenare qualora l’auto che ci precede abbia un problema. Regole davvero basilari che si imparano a Scuola Guida, anche se spesso tendiamo a dimenticarle…