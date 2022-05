Mega richiamo per alcune Maserati MC20 vendute negli USA: gli stop lampeggiano

Il funzionamento ottimale dei gruppi ottici, all’anteriore così come al posteriore, è fondamentale per circolare su strada in piena sicurezza, e specialmente negli Stati Uniti i fanali sono un argomento che scotta specie durante i crash test. Ebbene, Maserati è stata costretta a richiamare numerose MC20 per un problema agli stop posteriori.

In totale sono 56 le supercar del tridente richiamate per un difetto dei gruppi ottici posteriori, che durante le frenate non rimanevano accesi ma anzi lampeggiavano confondendo i conducenti che seguivano, diventando anche possibile causa di incidente secondo la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Il problema era già stato scoperto lo scorso febbraio durante un test drive effettuato in fabbrica, in cui Maserati ha scoperto il malfunzionamento su due veicoli e ha quindi indagato per scoprire il motivo del guasto. Dopo le opportune ricerche è saltato fuori che il problema risiedeva nei circuiti delle schede dei gruppi ottici, che avevano un transistor che causava questo “flickering” dello stop.

Indagini ulteriori hanno quindi evidenziato che altri veicoli erano stati assemblati con questi fanali problematici, nella fattispecie i modelli prodotti tra il 5 novembre 2021 e l’8 febbraio 2022. Maserati inizierà quindi a contattare i clienti oltreoceano a partire dal 3 giugno, e Maserati North America ispezionerà ogni vettura così da riparare gratuitamente l’eventuale parte in difetto.

Ricordiamo che la Maserati MC20 è la supercar del brand che sotto al cofano monta il propulsore Nettuno, un V6 biturbo da 3.0 litri montato in posizione centrale che eroga 630 CV e 730 Nm di coppia, numeri che le permettono uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi e una velocità massima di 310 km/h.