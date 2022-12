Mega raduno Honda a Motegi per festeggiare i 30 anni di Type R: presenti anche i piloti F1

Quest’anno abbiamo celebrato i 50 anni della BMW M Division, ma il 2022 segna un altro importante compleanno, ovvero il trentesimo anniversario di Honda Type R, che per l’occasione ha organizzato un evento speciale sul circuito di Motegi con ospiti d’eccezione, come Max Verstappen, Sergio Perez, Yuki Tsunoda e Pierre Gasly.

L’evento si è quindi trasformato in un grande raduno di appassionati che ha visto la partecipazione di 219 vetture con logo Type R, con diversi modelli di annate differenti. Tutte queste sportive hanno poi sfilato lungo le curve del Twin ring Motegi (a proposito, date un’occhiata al raduno da Guinness con oltre 700 Mazda MX-5 all’Autodromo di Modena) con Max Verstappen a bordo di una Civic Type R 2022 ad aprire la parata, assieme a Sergio Perez alla guida di una Honda NSX del 2002. A Tsunoda e Gasly sono toccate rispettivamente una Integra Type R del ’98 e una Civic Type R del 2009.

Tra i presenti non poteva poi mancare Shigeru Uehara, colui che seguì lo sviluppo della prima Honda NSX, e la successiva versione Type R, la prima che fece il suo debutto sul mercato: “Quando ho creato la Type R con la NSX originale nel 1992, non mi aspettavo che durasse così a lungo. Dopo la NSX, nel 1995 abbiamo creato la Type R con la Integra, un modello sportivo leggero, seguita dalla Civic, e oltreoceano la Type R è apparsa anche sulla Accord. Lo spirito Type R è stato ereditato per 30 anni, ed è grazie al supporto dei nostri fan che siamo stati in grado di creare una Type R che soddisfacesse le esigenze dei tempi”.

E a proposito del brand sportivo della casa di Tokyo, ricordiamo che Honda ha confermato che le Type R esisteranno anche nell’era delle auto elettriche.