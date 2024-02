Dalla 'Mega Panda' al SUV passando per la fastback: Fiat svela i concept del futuro

Grande show in casa Fiat. Nelle scorse ore l'azienda torinese, decisamente a sorpresa, ha pubblicato un video in cui ha svelato quali saranno le auto che verranno progettate in futuro, mostrando una serie di concept inediti a cominciare da quello della Panda.

Il primo prodotto sarà probabilmente quello più atteso, la nuova Fiat Panda, che diventerà un B-SUV e che sarà svelato il prossimo luglio, dopo di che si procederà con un nuovo modello ogni anno fino al 2027. “Grazie a Stellantis – spiega l'azienda - FIAT ha accesso a una nuova piattaforma globale, sulla quale FIAT ha aggiunto la sua creatività italiana: una ricetta che unisce bellezza e soluzioni semplici”.

Così invece Olivier Francois, Amministratore Delegato di Fiat e Direttore Marketing di Stellantis: "FIAT è un brand globale, 1,3 milioni di auto vendute lo scorso anno e una solida leadership in molte parti del mondo. Il prossimo passo nella competizione globale è la transizione da prodotti locali a un'offerta globale di cui beneficeranno tutti i nostri clienti in ogni parte del mondo. Siamo entusiasti di condividere un’anteprima del nostro futuro; un futuro molto prossimo in realtà, infatti la prima auto sarà presentata tra 4 mesi durante le celebrazioni del 125° anniversario del marchio. A questa vettura seguirà poi un nuovo modello all'anno".

Tutte le nuove auto condivideranno la stessa filosofia, ovvero il divertimento e la tecnologia, e verranno prodotte su un'unica piattaforma globale su cui sarà possibile, come specifica ancora Stellantis, costruire qualsiasi nuovo modello. Le motorizzazioni saranno invece miste, sia elettriche, quanto ibride e a combustione interna, mentre esteticamente i nuovi concept, davvero fantastici, appaiono futuristici, dalle linee squadrate e decisamente colorati.



Si comincia dalla sopracitata nuova Panda, definito da Fiat “Concept City Car” o “Mega Panda”. Un'auto che va a stravolgere la linea attuale di quella che a breve si chiamerà Pandina, e che si ispira al famoso Lingotto di Torino. Il tutto è realizzato con materiali sostenibili e plastiche riciclate, mentre la posizione di guida è rialzata. Una vettura che viene definita perfetta sia per la città, ma anche per le strade di tutto il mondo e per le famiglie.



Altra grande novità svelata da Fiat è il SUV, che in questo caso viene definito una sorta di “Giga-Panda”, quindi una Panda maxi. “Il veicolo è un'ulteriore conferma della particolare attenzione che il brand riserva alle esigenze di trasporto delle famiglie”, specifica Stellantis, aggiungendo che il concept va a soddisfare i clienti più esigenti in quanto a sicurezza, design e versatilità, offrendo nel contempo spazio e robustezza.



Fiat ha pensato anche ad una fastback, forse il concept più bello fra quelli svelati in queste ore. Obiettivo, conquistare i mercati di America Latina, Africa, Medio Oriente ma anche Europa, un concept dal design sportivo dai bassi costumi, e dallo stile moderno: davvero interessante.



Nei prossimi anni l'azienda torinese sfornerà anche un nuovo pick-up, settore dove Fiat eccelle in Sud America grazie al suo Strada (il più venduto in Brasile). Anche in questo caso si tratta di un prodotto pensato per il mercato globale, Vecchio Continente compreso. Un pick-up che soddisferà i lavoratori ma anche chi vuole passare del tempo libero all'aria aperta, per gli “avventurieri”. “Questo concept – fa sapere l'azienda - combina le peculiarità del pick-up con la funzionalità di un LCV e il comfort di un SUV”, ma con dimensioni che si adattano alla perfezione alle strade delle città di tutto il mondo.



Infine l'ultimo prototipo, quello del camper, con l'obiettivo di riconnettere persone e natura. Un concept che rende omaggio a divertimento e alla funzionalità della mitica Panda anni '80, mix fra un'auto versatile perfetta per la città, e un SUV.