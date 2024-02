Mega incidente fa chiudere la A22 tra Reggiolo e Carpi: 100 mezzi coinvolti - Aggiornata

Appena lo scorso 22 gennaio 2024 vi abbiamo raccontato di un mega incidente avvenuto in Svizzera a causa della nebbia. Ora un evento simile è accaduto in Italia, con un tamponamento a catena che sta mandando in tilt la nostra A22 fra Reggio Emilia e Modena.

Sembra che la nebbia fitta abbia causato, nelle prime ore del mattino di oggi 5 febbraio 2024, un tamponamento a catena sulla A22 tra le uscite di Reggiolo e Carpi. Il bilancio dell’evento non è ancora chiaro, di sicuro però ci sono stati diversi mezzi coinvolti con pesanti ripercussioni sul traffico.

La Polizia Stradale ha disposto la chiusura dei caselli dal Mantovano fino al Modenese, bisogna insomma fare percorsi alternativi. Risulta sbarrato anche l’allacciamento A22-A4 rami Milano-Modena e Venezia-Modena e A22-A1 rami Milano-Brennero e Bologna-Brennero.

Come se la situazione non fosse già abbastanza estrema, si è verificato un altro incidente sulla A1 al km 153 nord, tra Reggio Emilia e Modena, una zona che questa mattina è davvero finita in una brutta coltre di nebbia. Per precauzione, persino l’Autobrennero è stata chiusa per circa 70 km da Nogarole Rocca a Campogalliano. Fortunatamente al momento non sembrano esserci feriti gravi o vittime, la situazione però è in aggiornamento.