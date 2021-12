Mega aggiornamento in arrivo per le Volkswagen ID: ricarica più rapida e molto altro

Le auto elettriche Volkswagen ricaricheranno a velocità superiori grazie a un nuovo aggiornamento, appena promesso dalla società tedesca. In Europa l'update avverrà over-the-air probabilmente nel primo trimestre del 2022, scopriamo le novità.

Scendendo più nel dettaglio, le Volkswagen ID. con batteria da 82 e 77 kWh riusciranno a caricare in DC fino a 135 kW, parliamo di 10 kW in più rispetto agli attuali 125 kW, +8%. La ID.5 GTX (la Volkswagen ID.5 GTX è pronta), ammiraglia di prossima uscita, sarà l'unica in grado di toccare i 150 kW. Secondo Volkswagen, all'atto pratico significa guadagnare 9 minuti nella ricarica DC dal 5% all'80%. Purtroppo non sembrano esserci novità per i modelli con batteria da 62 kWh e 48 kWh, almeno per ora.

Volkswagen aggiungerà poi una nuova modalità Battery Care Mode, con la quale si potrà limitare la ricarica massima all'80%. Anche il sistema di infotainment e la navigazione verranno aggiornati, avremo un calcolo del percorso dinamico con punti di ricarica multipli e soluzioni più brevi ma a maggiore potenza. Significa che la vettura ci consiglierà di fare due brevi soste a una potenza maggiore anziché una sola sosta più lunga a potenza inferiore.

Dulcis in fundo, in Europa avremo il nuovo servizio Plug & Charge con standard ISO 15118, che renderà compatibile la ricarica smart presso Ionity, Aral, BP, EON con molte altre società che si aggiungeranno in futuro. Si potrà ricaricare senza dover avvicinare la tessera RFID oppure utilizzare l'app. Volkswagen aprirà poi alla ricarica bidirezionale (che abbiamo già visto sulla Nissan Leaf con la tecnologia V2G), ma solo sulle vetture con batteria da 82 kWh. Queste potranno cedere la loro energia a un appartamento, diventando di fatto batterie di accumulo.