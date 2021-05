Una Tesla Model 3 gratis se ti vaccini contro il COVID-19: il giveaway di un medico USA

In queste ultime settimane non sono state poche le campagne e gli appelli per spingere quanta più gente possibile a vaccinarsi contro il COVID-19, in Italia come nel resto del mondo. Un medico di New York però ha ideato la campagna definitiva.

Il Dr. Raul Vazquez è un fervente sostenitore dei vaccini, oltre a essere un utente particolarmente attento all’ambiente. Per questo motivo ha ben pensato di creare una sorta di lotteria fra chiunque decidesse di vaccinarsi. Il premio? Una Tesla Model 3 nuova di zecca. Che vi piaccia o meno, la berlina americana è di certo una delle BEV più desiderate del momento, in questo modo inoltre il medico conta di far vaccinare un numero altissimo di giovani - più restii negli USA a farsi inoculare il vaccino.

Il medico ha così commentato l’iniziativa: “Si tratta di una sola auto, che però riuscirà a motivare moltissime persone. Non è un grandissimo investimento, si può fare”. Come riportato da Teslarati, Vazquez è un medico di famiglia di Buffalo, New York, in forze presso l’Urban family Practice. Il medico conta anche di installare una colonnina di ricarica presso i suoi uffici nel caso in cui il vincitore abbia problemi con l’alimentazione della sua nuova Tesla Model 3. Dite che una campagna del genere potrebbe funzionare anche in Italia?