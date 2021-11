MediaWorld vi regala una Tesla Model 3: come partecipare fino al 29 novembre

Novembre è il mese "nero" del Black Friday, una tradizione americana importata nel nostro Paese da Amazon e poi ripresa dalle più grandi catene di elettronica - che sfornano offerte per più di tre settimane, non un giorno solo. Quest'anno MediaWorld in più ha messo in palio una Tesla Model 3 con un nuovo concorso.

Partecipare è molto semplice, basta effettuare tre passaggi. Innanzitutto è necessario avere un account sul sito mediaworld.it con associata una carta MediaWorld CLUB, successivamente bisogna effettuare almeno un accesso al sito mywonderfulworld.mediaworld.it entro il 29 novembre 2021. Infine bisogna effettuare un acquisto del valore minimo di 30 euro in negozio oppure online utilizzando la carta MediaWorld CLUB associata al profilo web dal 16 al 29 novembre 2021.

In questo modo si parteciperà all'estrazione di una nuova Tesla Model 3. Ogni 30 euro di spesa aumentano le possibilità di vincita, dunque conviene fare scontrini belli corposi. A questa pagina trovate il regolamento completo del concorso. Il valore dell'unica Tesla Model 3 in palio è di 43.582 euro, il vincitore sarà estratto entro il 14 gennaio 2022 alla presenza di un notaio. Oltre al vincitore effettivo ci saranno anche tre nominativi di riserva, nel caso in cui il primo estratto non sia reperibile. Buona fortuna dunque.