Mediaworld vi regala un monopattino Segway Ninebot Max G30LE: come partecipare

Durante l'ultimo anno e mezzo i monopattini elettrici hanno vissuto un vero e proprio boom, con il mercato che ha sfornato decine di nuovi modelli in ogni fascia di prezzo. Mediaworld ha ora deciso non solo di cavalcare l'onda del successo di questi veicoli ma di regalarvene uno.

La catena di elettronica, che ha negozi sparsi in tutta Italia, ha lanciato il nuovo concorso Con MyWonderfulWorld vinci Segway, che mette in palio 30 monopattini elettrici Segway Ninebot Kickscooter Max G30LE, per un montepremi totale di 17.118,52 euro IVA esclusa. Si tratta del fratello minore del più famoso Max G30 (per saperne di più: la nostra prova del Segway Ninebot Max G30), del valore di 599 euro.

Del modello più costoso riprende qualità dei materiali e design, la batteria però anziché offrire 65 km (anche "troppi" per l'utente medio) ne mette a disposizione fino a 40 con una singola carica. Partecipare al concorso è semplice, basta effettuare un acquisto di almeno 30 euro (e relativi moltiplicatori) presso uno dei negozi Mediaworld o sul sito Mediaworld.ii utilizzando la propria carta fedeltà Mediaworld CLUB (se non siete iscritti vi conviene farlo subito, dunque) dall'1 al 30 ottobre.

Ogni 30 euro di spesa avrete una possibilità di partecipazione all'estrazione, dunque con 70 euro di spesa avrete due possibilità di partecipazione all'estrazione. Ogni giorno del mese di ottobre verrà estratto un vincitore. I clienti che vinceranno il premio saranno contattati telefonicamente e/o via email.

Non credete nella fortuna o non avete la costanza di aspettare il termine del concorso? Acquistate subito un Segway Ninebot Mag G30LE su Amazon Italia, dove si trova attualmente in sconto a 509,90 euro.