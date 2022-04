MediaWorld vi regala Buoni Carburante fino al 24 aprile: come funziona

MediaWorld è un'azienda sempre molto attenta a interpretare i trend del momento e lo dimostra una volta di più con una nuova iniziativa: la catena vi regala Buoni Carburante in collaborazione con Q8.

L'iniziativa è già attiva, è partita alle 19:30 del 20 aprile e andrà avanti fino al 24 aprile, sarà insomma un "lungo weekend di passione". La promo vi permette di avere Buoni Carburante Q8 da 15 euro ogni 150 euro spesi, in negozio e online.

Partecipare è semplicissimo: online fino al 24 aprile basta acquistare un qualsiasi prodotto di nostra scelta (qui trovate il regolamento completo), dopo 14 giorni dalla data di consegna del prodotto si riceve una mail con un codice, utile a riscattare il Buono. Con il codice fra le mani, entro il 30 giugno 2022 bisogna riscattare il tutto sul sito promomediaworld.it inserendo il proprio indirizzo email. Una volta fatto si riceverà una mail con il proprio Buono Carburante, che può essere usato per acquistare benzina o diesel.

La procedura è leggermente diversa per chi acquista in negozio: basta effettuare un acquisto entro il 24 aprile, successivamente dal 29 aprile al 30 giugno 2022 bisogna inserire il codice presente sullo scontrino sul sito promomediaworld.it per ottenere la mail con il Buono Carburante (dunque diciamo che in negozio il processo è un po' più veloce). Il Buono sarà valido nelle stazioni Q8 fino al 18 settembre 2022.