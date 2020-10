Meccanico riproduce in modo incredibile una Bugatti Vision Gran Turismo

E' passato moltissimo tempo dal giorno in cui Bugatti ha rivelato la sua straordinaria Vision Gran Turismo concept, la quale non ha mai fatto il suo debutto sul mercato se non per due esemplari, ma è stata creata principalmente a scopo di design e si è fatta guidare quasi soltanto nell'ottimo titolo lanciato su PlayStation 4, Gran Turismo Sport.

Adesso però un meccanico asiatico, mosso evidentemente dall'eccitazione e dalla voglia di mettersi in competizione con sé stesso, ha deciso di realizzarne una replica a dimensione reale. Come potete vedere dai video in fondo alla pagina, il corpo principale della vettura è stato modellato principalmente in fibra di carbonio, mentre per l'estetica si è partiti da pezzi di metallo sapientemente saldati tra loro. A rendere impressionante il progetto è il fatto che abbia svolto praticamente tutto a mano, fatta eccezione per gli attrezzi di base.

L'eccellente artigiano, che tra le altre cose gestisce anche la pagina Mechanic Jack's team su Facebook, ha impiegato circa quattro mesi sulla Bugatti Vision Gran Turismo. E' partito dalla costruzione di un telaio tubolare e ha inserito motore e trasmissione direttamente nell'abitacolo, anche se non ci sono molte informazioni in merito.

A ogni modo i video in basso sono piuttosto esplicativi circa il processo di costruzione. La parte nella quale viene mostrata la creazione dell'enorme alettone posteriore è particolarmente interessante, e ci permette di concepirne la complessità. Realizzare attraverso del semplice metallo un componente del genere non è cosa da tutti.

Soffermarci su altre parti risulterebbe solamente ridondante, per cui preferiamo lasciar alle immagini eseguire una descrizione esaustiva. In conclusione vorremmo però rimandarvi ad un'opera molto diversa ma altrettanto attraente. Stiamo parlando della Bugatti Type 251 Evo Concept, e cioè di una serie di render di altissimo livello, i quali provano a immaginare una speedster della casa automobilistica francese.

In ultimo, nel caso foste interessati al brand, potreste già sapere che il suo futuro sarebbe nel bel mezzo di una importante fase decisionale: ecco le ultime voci sugli eventuali intenti di Volkswagen e Rimac.