Meccanico Red Bull scherza sull'alluvione in Emilia: l'ironia che indigna

Il Gp di Imola che si doveva tenere ieri è stato annullato per maltempo. Che la situazione stesse degenerando lo si era già capito a inizio settimana scorsa quando il paddock dell'autodromo di Imola si era allagato, obbligando ad evacuare il personale.

Alla fine la Formula 1 ha deciso di bloccare il gran premio anche per rispetto dei 14 morti e delle 36mila persone evacuate. Peccato però che qualcuno abbia deciso di ironizzare sui drammatici eventi che hanno falcidiato l'Emilia Romagna in questi ultimi giorni, come ad esempio Andy Rush, 27enne meccanico della Red Bull.

Forse ha usato troppa leggerezza o forse non si è effettivamente reso conto della portata del disastro, fatto sta che ha pubblicato alcune Stories su Instagram prendendo di fatto in giro la popolazione alluvionata.

Nella prima Stories ha mostrato una foto della corsia box scrivendo “100% wet”, leggasi “100% bagnato”, ironizzando sul fatto che l'asfalto fosse tutt'altro che allagato. Del resto l'autodromo di Imola non è stato pesantemente colpito dalle alluvioni, ma numerose zone circostanti si.

In una seconda storia, Rush indica invece con il dito una faccina verde che sorride, come se stesse commentando in maniera positiva l'aeroporto di Bologna in cui si trovava. Dopo una serie di insulti il meccanico ex di Mercedes ed Aston Martin ha deciso di cancellare le due Stories, per poi rendere il proprio profilo privato vista l'eccessiva “shitstorm” che si stava abbattendo per i suoi toni decisamente sopra le righe nel trattare un caso così delicato come appunto quanto avvenuto in Emilia Romagna.

Bisognerà capire se la Red Bull prenderà provvedimenti nei confronti di questa leggerezza, ed è probabile che possa arrivare una multa o una punizione da parte della scuderia di Milton Keynes anche per tutelare la propria immagine. Tra l'altro, a far storcere ancora di più il naso verso Andy Rush, l'immagine del pilota di Formula 1, Yuki Tsunoda (team Alpha Tauri), mentre viene immortalato in Emilia con la pala in mano ad aiutare le popolazione alluvionate a pulire le strade.