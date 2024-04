Il meccanico esperto di Ferrari, Donnie Colloway, arrestato per frode: cosa è successo?

A quanto pare anche i meccanici possono essere famosi, ma soprattutto anche i meccanici possono essere arrestati. Ecco quanto successo negli USA, dove un esperto di Ferrari, famoso nei circoli del jet set a stelle e strisce, perlomeno tra i vip appassionati di motori, è stato portato in cella dopo essere stato accusato di furto e frode.

Si tratta di Donnie Callaway, un personaggio a dir poco eclettico all'interno del business delle quattro ruote. Un uomo che è riuscito a fare una vera fortuna, soprattutto in termini di immagine, grazie ai suoi lavori di restauro, di modifiche e di personalizzazione su molte supercar, soprattutto su modelli del Cavallino di Maranello; brand del quale Callaway si definiva un esperto. E sono state proprio due Rosse a metterlo nei guai...

Giusto per dare un'idea dell'importanza di questo personaggio. Stiamo parlando del meccanico preferito da Jay Leno, volto super noto del piccolo schermo statunitense, una sorta di David Letterman italo-americano, grande appassionato di quattro ruote; il suo canale YouTube Jay Leno's Garage (ripreso da un programma televisivo) ne è la prova (Anche Jay Leno ha provato il Tesla Cybertruck: 'È incredibile!').

Un altro cliente di fiducia era l'esperto di motori Matt Farah, il quale all'inizio del mese aveva elogiato il lavoro di Callaway e il basso prezzo chiesto per l'intervento sulla propria vettura. Pensiero, a quanto pare, non condiviso da tutti visto che il meccanico è finito spesso sotto accusa per chiedere costi troppo elevati, tant'è che è apparso anche un profilo Instagram anonimo intento a smascherare lo stesso Callaway. Inoltre, non è nemmeno la prima volta che quest'ultimo ha a che fare con la legge, sempre a causa di dinamiche simili.

Callaway è stato dunque accusato di furto e frode per aver tentato di vendere auto apparentemente non di sua proprietà. L'uomo sarebbe stato smascherato da un collezionista rimasto anonimo, il quale si era accorto di alcuni dettagli sospetti nell'operazione del meccanico sessantenne. Le auto in questione erano una Ferrari Daytona e una 512BB (nel frattempo è stato spiegato il motivo per cui Jay Leno non possiede neanche una Ferrari). Quindi l'uomo è stato portato nel carcere di Lower Buckeye nella contea di Maricopa lunedì 1 aprile; la cauzione è fissata a 400 mila dollari.

