Il meccanico Edd China insegna a sistemare le sospensioni utilizzando un'arancia a motore

Nella serie Affari A Quattro Ruote vi sarete imbattuti nel meccanico Edd China, lo spilungone dalle mani d’oro che riesce a mettere a posto qualsiasi auto che passi sotto le sue grinfie. Edd ha anche un canale YouTube, e nei "Workshop Diaries" mette in pratica le sue competenze spiegandole agli spettatori, in questo caso avvalendosi di un’arancia.

Edd ama guidare ogni tipo di mezzo, specialmente quelli più inusuali come un divano motorizzato, e di recente è diventato proprietario di una arancia a motore, simile a quei veicoli che si vedono d'estate in sosta sulle strade per vendere succhi di frutta e cocktail.

Nel passato del frutto meccanico c’è stato un incidente a cui è seguita una cattiva riparazione, che ha portato il mezzo a tirare evidentemente a destra, diventando alquanto pericoloso in relazione al fatto che l’interasse della vettura è cortissimo – probabilmente ancora più corto della Citroen Ami, l’auto elettrica che ha rivoluzionato la mobilità urbana - risultando quindi incredibilmente reattiva e immediata nel rispondere agli input impartiti dal conducente.

In poco più di 40 minuti Edd vi illustra e vi spiega tutti i passaggi che hanno dato nuova vita all’arancia motorizzata, intervenendo sulla sospensione anteriore, regolandone successivamente l’angolo di caster e della campanatura. Al termine delle operazioni di manutenzione è d’obbligo un giro di prova per vedere se tutto è a posto, e infatti sul finire del filmato Edd si incastra nell’abitacolo della piccola macchinina e inizia a scorrazzare per le stradine inglesi attirando gli sguardi di tutta la popolazione.

Secondo il meccanico era da almeno un decennio che l’auto non andava dritta in quel modo e ha riscoperto il suo carattere da go-kart, capace di intrufolarsi tra le stradine più strette o zigzagare nel traffico urbano.

Insomma, Edd China di diverte con questi mezzi particolari, ma in passato ha lavorato su veicoli di ogni tipo, e tra i tanti c’è anche la replica dell’Alfa Romeo 158 che dominò il campionato di Formula 1 del 1950.