Un meccanico ha distrutto una Toyota Supra Mk4 contro un treno

Immaginate di avere la possibilità di mettervi alla guida di una Toyota Supra Mk4 perfettamente mantenuta e non solo, con un motore ritoccato al punto giusto da renderla un mostro a quattro ruote. Chiunque farebbe fatica a resistere al desiderio di saggiarne il potenziale, ma la tentazione di questo meccanico è finita in disastro per la Supra.

Le immagini che vedete risalgono a lunedì scorso, quando un meccanico a bordo di questa Supra rossa ha portato la giapponese a fare un giro, probabilmente per testare qualcosa, ma si è fatto prendere la mano e la situazione è degenerata (un meccanico ha preso la Corvette di un cliente e ci ha fatto una gara clandestina).

Un utente ha registrato anche il video del clamoroso incidente, e ovviamente ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo. Dal filmato vediamo sfilare la sportiva nipponica, fino a quando il meccanico decide di dare gas con più violenza, e quello è bastato a far perdere aderenza al posteriore, che poi provocato una violentissima sbandata che ha portato l’auto fuori strada, finendo poi per impattare e distruggersi contro un treno in sosta sui binari a lato strada.

La botta è stata clamorosa e l’auto si è esibita anche in diversi cappottamenti, al punto che il conducente è stato anche sbalzato dal veicolo, ma ne è uscito miracolosamente indenne. Tutto è bene quel che finisce bene, ma adesso chi gliela racconta al proprietario della Supra distrutta?

E a proposito della sportiva del Sol Levante, guardate quest'uomo che si è sdraiato sulla propria Supra per proteggerla dalla grandine.