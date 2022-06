McMurtry Speirling da record a Goodwood: abbassato il tempo di quasi un secondo

McMurtry Automotive aveva annunciato che durante il Festival of Speed di Goodwood 2022 avrebbe provato a battere il record della hill climb, e il primo tentativo della McMurtry Speirling aveva fatto ben sperare, ma nel giorno di chiusura dell’evento bisognava dare il massimo, ed è proprio quello che ha fatto Max Chilton, siglando un tempo monstre.

Lo scorso primato apparteneva alla Volkswagen ID.R guidata da Romain Dumas, con un tempo di 39,90 secondi, ma quest’anno McMurtry Automotive ha devastato il cronometro, abbassando il tempo di quasi un secondo, siglando un giro in 39,08 secondi, ossia un divario pazzesco se consideriamo quanto sia corta e stretta l’hill climb che si dipana di fronte alla villa di Lord March.

Max Chilton, ex pilota di Formula 1 e Indycar, ha dato il massimo per sfruttare le incredibili soluzioni della mini-Batmobile Speirling. Ricordiamo infatti che si tratta di una vettura piccola e slanciata che offre prestazioni fuori dal mondo grazie all’utilizzo di speciali ventole sottoscocca che la risucchiano letteralmente a terra. In questo modo la Speirling può contare su 2.000 kg di downforce anche quando è ferma sulla linea di partenza, motivo per cui riesce a toccare i 100 km/h in appena 1,5 secondi.

Una vettura “spaziale”, che in un prossimo futuro arriverà anche in versione stradale, stando a quanto dichiarato dal managing director del brand intervistato ai microfoni di Autocar. Avrà le stesse prestazioni della vettura che ha girato a Goodwood, ma avrà specchietti e gruppi ottici. Verrà prodotta in pochissimi esemplari, ognuno con un prezzo stimato in circa 1,15 milioni di euro.