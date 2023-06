McMurtry Speirling Pure, inizia la produzione della mini batmobile elettrica dei record

Vi ricordate della McMurtry Speirling, la mini Batmobile elettrica da 1.000 CV? Vi rinfreschiamo noi la memoria: la piccola supercar ha siglato il record sulla salita del Festival of Speed di Goodwood con un tempo monstre di 39,08 secondi, demolendo il primato già strabiliante della VW ID.R, e ora si prepara ad entrare in produzione.

A dirla tutta, non è il solo record degno di nota che ha nel suo palmares: la McMurtry Speirling ha raggiunto le 60 mph (96 km/h) in appena 1,4 secondi partendo da ferma guidata dal frontman del team di carwow, grazie alla sua aerodinamica fuori dagli schemi che fornisce un carico bestiale anche quando l’auto è ferma. Per farlo utilizza delle potentissime ventole sottoscocca che risucchiano letteralmente l’auto a terra, attaccandola al terreno.

Oggi invece, McMurtry annuncia l’arrivo della Speirling Pure, la versione di produzione della sua supercar, che verrà offerta in un’edizione limitatissima di soli 100 esemplari: il primo prototipo che verrà utilizzato per ufficializzare la produzione lo vedremo in azione al prossimo Festival di Goodwood, e poi la produzione partirà nel 2024, con le prime consegne che avverranno nel 2025.

Ogni esemplare verrà offerto con un prezzo di listino di 820.000 sterline escluse le tasse (circa 953.000 euro al cambio attuale), e i fortunati clienti si metteranno in garage una mini batmobile che offre 1.000 CV di potenza, un peso inferiore alla tonnellata, e una batteria da 60 kWh che con appena 20 minuti di ricarica permette di effettuare 10 giri di pista a Silverstone in modalità “full power”.