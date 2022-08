McLaren tornerà competitiva in F1 dal 2024? Le novità dal Team Principal

McLaren è un team storico in Formula 1 che ha prestato la propria monoposto a talenti dello sport come Senna, Prost, Hamilton, Hakkinen e tanti altri ancora. Da anni però la scuderia appare in difficoltà, complice anche alcuni disagi finanziari, che hanno reso meno competitiva l'attuale vettura di Norris e Ricciardo.

Salvo qualche episodio speciale, come la vittoria di Ricciardo a Monza nel 2021, McLaren non è più riuscita a gareggiare con costanza per le posizioni più alte del podio. C'è stato un momento in cui il team è arrivato davvero vicino a passare tra le mani di Audi che, visto il prolungarsi delle trattative, sembra infine aver virato le proprie mire nei confronti di un'altra scuderia.

Ad ogni modo, il Team Principal della squadra, Andreas Seidl, ha svelato che entro metà del prossimo anno la galleria del vento proprietaria verrà ultimata. Si tratta di un'ottima notizia dal momento che attualmente McLaren è costretta condividere la galleria con altri team, senza considerare che ciò potrebbe giovare enormemente in termini di resa alla scuderia. Seidl, infatti, ha spiegato che nel 2025 la monoposto verrà sviluppata interamente partendo dai dati della nuova galleria del vento anche se i primi effetti si noteranno già un anno prima con l'auto del 2024.

Che sia arrivato il momento di McLaren di tornare ai vertici della categoria? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.